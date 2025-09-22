Alt-Katholiken feiern Jubiläum: Ein Fest des Glaubens und der Einheit

Die alt-katholischen Gemeinden von Furtwangen und Gütenbach blicken auf 150 Jahre Geschichte zurück. Das Jubiläum wurde zum Fest der Freude und der geistlichen Werte.

Im Mittelpunkt stand ein Gottesdienst mit Eucharistiefeier, wobei Dekan Joachim Sohn zahlreiche Gäste begrüßen konnte, darunter Bürgermeisterstellvertreterin Isolde Grieshaber. Er zelebrierte die Messe unter Assistenz der Priester Stefan Hesse aus Kommingen, Guido Palazzari aus Blumberg, Gerhard Ruisch aus Freiburg und Andreas Sturm aus Singen.

Als sangesfreudige Gemeinde bewiesen sich die Gläubigen nicht nur bei Liedern wie „Pilger sind wir Menschen“ , die durch Daniel Sohn mit mächtigen Orgelklängen begleitet wurden.

Das fordert der Prediger

Bei seiner Begrüßung erinnerte Joachim Sohn an die bewegte Geschichte der Alt-Katholiken. Pfarrer Andreas Sturm griff Worte des Amos auf, bei denen es um Unterdrückung Armer geht und Abfall zu Geld gemacht wird. Gegenüber wurde der Lukas-Bericht von Jesus über das Verhalten eines reichen Mannes gestellt.

Nach den Beispielen forderte der Prediger, für Gerechtigkeit, Solidarität und Treue zur Liebe einzustehen. Hass habe keinen Platz, sondern man müsse Wahrheit anstreben, im Gespräch bleiben und Missbrauch von Glauben entgegen treten. Den Dienst am Nächsten sah er als Auftrag, denn „Gott vertraut auf uns, er setzt auf uns“.

Grüße von weltlicher Seite

Schließlich gab es Grußworte, angeführt durch Martina Braun (MdL), die die lange Verbundenheit mit Familie Sohn betonte.

Zu kirchlichem Wesen habe Jesus Christus den Grund gelegt. Man könne ermutigt in die Zukunft schauen angesichts der bewiesenen Erneuerung und der Treue zum Evangelium. Der Schwarzwald sei ein geistiger Ort von Lebendigkeit, Stärke und Ökumene. Dankbar gratulierte Martina Braun und wünschte Gottes Segen für die Gemeinden und Städte.

Die Gütenbacher Bürgermeisterin Lisa Hengstler lobte die gute Partnerschaft auf Augenhöhe. In der Gemeinde geben die Altkatholiken Orientierung und halten die Gesellschaft lebendig.

Diesen Weg will Sturm gehen

Vikar Sandro Pröbstle von der römisch-katholischen Pfarrgemeinde freute sich über die Feier, deren Mitte verbinde. Die Glocken der alt-katholischen Kirche seien eine wichtige Ergänzung und mit Blick auf die Lesungstexte müsse gelernt werden, welcher Schatz den Menschen anvertraut wurde. Der Geistliche hob die gute Gemeinschaft der Konfessionen hervor. Verblüfft über den mächtigen Gesang der Altkatholiken war der evangelische Pfarrer Markus Ockert, der darin ein besonderes Lob sah im Sinne der Psalms „Lobe den Herren meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat“. Man dürfe die Präsenz Gottes nicht vergessen, um ein festes Fundament zu erhalten. Ferner lud Joachim Sohn in die Hauptschule ein, wo eine opulente Festtafel wartete. Ein Video bot daneben einen 35-jährigen Rückblick. Der Empfang wurde durch das Schwarzwald-Harmonika-Orchester unter Leitung von Uta Borho mit viel Musik begleitet, von „Salute Lugano“ bis „Viva la vida“.

Daran schloss sich eine Lesung des Pfarrers und Andreas Sturm an. Er zitierte Auszüge aus „Ich muss hier raus aus dieser Kirche“, um auf dem Pfad der Menschlichkeit zu bleiben. Seine Themen Missbrauch, Frauen in der Kirche oder Zölibat fanden reges Interesse. Sturm will einen Weg in der altkatholischen Kirche suchen mit Hoffnung auf eine gute Zukunft.