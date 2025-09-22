Alt-Katholiken feiern Jubiläum: Ein Fest des Glaubens und der Einheit

Die alt-katholischen Gemeinden von Furtwangen und Gütenbach blicken auf 150 Jahre Geschichte zurück. Das Jubiläum wurde zum Fest der Freude und der geistlichen Werte.
Im Mittelpunkt stand ein Gottesdienst mit Eucharistiefeier, wobei Dekan Joachim Sohn zahlreiche Gäste begrüßen konnte, darunter Bürgermeisterstellvertreterin Isolde Grieshaber. Er zelebrierte die Messe unter Assistenz der Priester Stefan Hesse aus Kommingen, Guido Palazzari aus Blumberg, Gerhard Ruisch aus Freiburg und Andreas Sturm aus Singen.