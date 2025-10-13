Alt-Katholen in Blumberg: Eine starke Gemeinde im Glauben

Gemeinde in Blumberg blickt auf lange Tradition. Mit drei Pfarrern im Landkreis gut vertreten. Theologieprofessorin Angela Berlis hält Rede.
Die altkatholische Gemeinde in Blumberg feierte ihren 150. Geburtstag mit einem Festgottesdienst in der Christuskirche. Dazu hatte Pfarrer Guido Palazzari neben seinem Pfarrerkollegen Stefan Hesse die bekannte Theologieprofessorin Angela Berlis aus Bern gewinnen können, ebenso Dekan Joachim Sohn aus Furtwangen. Für die musikalischen Beiträge sorgten der Chor „Eingestimmt“ unter der Leitung von Madeleine Schmitthäuser und der Musikverein Randen mit seinem Dirigenten Thomas Umbscheiden, dessen Musiker aus Platzgründen vor der Kirche positioniert waren.