Alt-Bürgermeister berichtet: Das ist auf dem 30. Geburtstag des Seelbacher Bauernmarkt geboten

Samstags verwandelt sich der Seelbacher Rathausplatz in einen bunten Schauplatz mit regionalen Produkten und nachbarschaftlichen Gesprächen – und das schon seit 30 Jahren. Am 1. Juni 1996 fanden sich zum ersten Mal einige Beschicker ein, um ihre Produkte hier anzubieten. „Das war ein ziemlich zähes Projekt“, berichtet Alt-Bürgermeister Klaus Muttach im Gespräch mit unserer Redaktion. Er hatte den Markt während seiner Amtszeit ins Leben gerufen. „Als Landwirtssohn war es mir ein Anliegen, eine Direktvermarktung für die Produkte zu schaffen. Es brauchte aber einige Anläufe, bis das Vorhaben, einen Wochenmarkt einzurichten, endlich gelang“, so Muttach.

Vor allem Verantwortliche zu finden, sei ihm schwer gefallen. Ein eigener Verein sollte den Bauernmarkt vom Rathaus entkoppeln, bis heute läuft die Handhabung so. Erst als Muttach erklärte, das Projekt begraben zu wollen, wenn sich niemand findet, meldete sich das Ehepaar Anton und Maria Beck für das Amt der Marktmeister. Franz und Gisela Griesbaum übernahmen den Vorstand des Marktvereins.

Hauptgewinn der Tombola beträgt 500 Euro

Zum 30-jährigen Geburtstag besteht nun diese ursprüngliche Besetzung nicht mehr, stattdessen bekleiden die beiden Söhne der Ehepaare die Ämter. Stefan Griesbaum ist seit 2021 als Vorsitzender tätig, im gleichen Jahr wurde Jürgen Beck der neue Marktmeister. „Ich bin sehr stolz auf die Beständigkeit unseres Bauernmarktes, das ist wirklich nicht selbstverständlich“, findet Griesbaum.

Zum runden Geburtstag ist eine Tombola geplant, bei der jedes Los einen Euro kosten soll. Der Hauptgewinn sind 500 Euro, Platz zwei erhält ein Hochbeet und der Drittplatzierte darf sich über einen Präsentkorb mit Marktprodukten und Gutscheinen freuen. Der Erlös kommt den Seelbacher Vereinen zugute. „Unsere Losfee wird unsere Katharina sein, mit der entsprechenden Kleidung“, kündigt Bürgermeister Michael Moser an. Zum Rahmenprogramm der Feier gehören außerdem auch Angebote für Kinder wie eine Hüpfburg und – wenn alles klappt – Ponyreiten, außerdem tritt die Blaskapelle „Geroldsecker Musikanten“ auf. „Darauf sind wir besonders stolz, die Musiker begleiten uns schon seit den Anfängen des Bauernmarktes und sind bei jedem Geburtstag dabei“, so Griesbaum. Auch das Jugendorchester sei schon öfter dort aufgetreten und wird die Besucher ebenfalls mit Musik bei ihrem Einkaufsbummel begleiten.

Traktoren aus dem ganzen Schuttertal rollen heran

Auch einige zusätzliche Beschicker sollen den kommenden Samstag zu einem besonderen Markttag machen. Eine Gemüseschnitzerin zaubert Figuren aus dem frischen Grünzeug, das Besucher zuvor auf dem Markt gekauft haben. Ein Strohschuhmacher stellt sein Handwerk vor, „Miss Birdy“ verkauft Uhren und Dekoration mit Mustern.

„Ich habe zum Beispiel ein Motiv vom Geroldseck in meinem Büro hängen, das sie gemacht hat“, erzählt Moser. Für die Verpflegung wird ein Grillmeister zu Besuch sein, der mit Wurst, Rollbraten und Hähnchen zum Angebot beiträgt, auch Kaffee und Kuchen soll es geben.

Foto: Dahms

Zum Festtag wird der Markt ausnahmsweise aus Platzgründen in den Klostergarten verlegt. Der Klosterplatz wird aber dennoch genutzt, ein Schleppertreffen mit Traktoren aus dem gesamten Schuttertal ist für diesen Tag dort geplant.

„Bei meinem allerersten Termin damals als Bürgermeister ging es bereits um den Bauernmarkt, und ich bin sehr stolz zu sehen, was für eine Instanz er in den vergangenen 30 Jahren geworden ist“, freut sich Muttach. „Ich möchte allen danken, die damals mitgeholfen haben, den Markt auf die Beine zu stellen“. Im Jahr 2001 habe er bei einer Umfrage mit 333 Teilnehmern erhoben, welche Seelbacher Einrichtungen die beliebtesten sind. „Der Bauernmarkt ist unter den Top fünf gelandet“, erzählt er stolz.

Auch Michael Moser verbindet viele Erinnerungen mit dieser Institution. „Ich kenne den Bauernmarkt seit meiner Kindheit, habe dort als 17-jähriger immer Latte Macchiato getrunken“, erinnert er sich. „Das hat so eine große Bedeutung für das gesamte Schuttertal und gehört zu unserem Dorf einfach dazu. Der Bauernmarkt ist eine der Institutionen, die Seelbach zu dem machen, was es ist.“

Das Programm

Das Geburtstagsfest des Bauernmarkts beginnt am Samstag, 13. Juni, um 8 Uhr, die offizielle Eröffnung geht von 9.45 Uhr bis 10.15 Uhr. Ab 10.30 Uhr spielen die Gerolds-ecker Musikanten, ab 12.45 Uhr wird die Hip-Hop Tanzgruppe des FSV Seelbach auftreten. Um 13.15 Uhr beginnt der Auftritt des Jugendorchesters, bevor von 14.30 Uhr bis 15 Uhr die große Verlosung der Tombola geplant ist.