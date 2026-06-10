Alt-Bürgermeister berichtet: Das ist auf dem 30. Geburtstag des Seelbacher Bauernmarkt geboten

Der Seelbacher Bauernmarkt feiert am Samstag sein 30-jähriges Bestehen mit Musik, einem Kinderprogramm und einigen besonderen Angeboten.
Samstags verwandelt sich der Seelbacher Rathausplatz in einen bunten Schauplatz mit regionalen Produkten und nachbarschaftlichen Gesprächen – und das schon seit 30 Jahren. Am 1. Juni 1996 fanden sich zum ersten Mal einige Beschicker ein, um ihre Produkte hier anzubieten. „Das war ein ziemlich zähes Projekt“, berichtet Alt-Bürgermeister Klaus Muttach im Gespräch mit unserer Redaktion. Er hatte den Markt während seiner Amtszeit ins Leben gerufen. „Als Landwirtssohn war es mir ein Anliegen, eine Direktvermarktung für die Produkte zu schaffen. Es brauchte aber einige Anläufe, bis das Vorhaben, einen Wochenmarkt einzurichten, endlich gelang“, so Muttach.