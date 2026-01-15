„Als Oma noch lebte“: Elmar Langenbacher bringt Münchweier zurück in die 1970er-Jahre

In seinem Buch „Als Oma noch lebte – Eine Kindheit im Schwarzwald“ schrieb der Autor Erinnerungen an seine Großmutter auf. Diese teilte er nun in Münchweier.
Zum ersten Münchweierer „Mittwochscafé“ im neuen Jahr fanden sich gleich 60 Gäste im rappelvollen Pfarrhofsaal ein. Hergelockt hatte sie der dazu eingeladene Buchautor und Schwarzwälder Geschichtenerzähler Elmar Langenbacher. Der ist in der badischen Region längst kein Unbekannter mehr, spätestens seit seinem Bestseller „Als Oma noch lebte – Eine Kindheit im Schwarzwald“.