Als Markus Ibert ausgegeben: Stadt Lahr warnt vor gefälschtem OB-Account auf Instagram

1 Die Stadt Lahr empfiehlt, den Fake-Account zu blockieren. Foto: Köhler Mit einem vermeintlichen Profil von OB Markus Ibert wird derzeit in dem sozialen Netzwerk Instagram um Follower geworben.







Wer dem Profil folgt, erhält wenig später eine Nachricht von diesem. Darin bedankt sich der „falsche“ Ibert für das Interesse – und berichtet, dass er eine Gruppe gegründet habe, um neue Informationen über Investitionen zu teilen. Weiter heißt es, dass die Teilnahme kostenlos sei. Das zeigen Screenshots von Nutzern, auch bei einem Mitglied unserer Redaktion ist dieser Text eingegangen.