Als Markus Ibert ausgegeben: Stadt Lahr warnt vor gefälschtem OB-Account auf Instagram
1
Die Stadt Lahr empfiehlt, den Fake-Account zu blockieren. Foto: Köhler

Mit einem vermeintlichen Profil von OB Markus Ibert wird derzeit in dem sozialen Netzwerk Instagram um Follower geworben.

Wer dem Profil folgt, erhält wenig später eine Nachricht von diesem. Darin bedankt sich der „falsche“ Ibert für das Interesse – und berichtet, dass er eine Gruppe gegründet habe, um neue Informationen über Investitionen zu teilen. Weiter heißt es, dass die Teilnahme kostenlos sei. Das zeigen Screenshots von Nutzern, auch bei einem Mitglied unserer Redaktion ist dieser Text eingegangen.

 

Die Stadtverwaltung rät in einer Pressemitteilung, den Fake-Account zu blockieren. Wer das gefälschte Profil aus welcher Motivation heraus aufgesetzt hat, sei nicht bekannt, heißt es aus dem Rathaus. Name und Gestaltung seien eng an das Original angelehnt: Das gleiche Foto wird laut Stadt ohne Berechtigung verwendet, der Name des Fake-Accounts lautet markus.ibert.oblahr – während der echte Markus Ibert unter markus.ibert_oblahr zu finden ist.

Unsere Empfehlung für Sie

Aufklärung ist zentral: So stehen Lahrer Fachleute zu einem Social-Media-Verbot für Jugendliche

Aufklärung ist zentral So stehen Lahrer Fachleute zu einem Social-Media-Verbot für Jugendliche

Soll der Zugang zu Sozialen Medien eingeschränkt werden? Darüber wird derzeit bundesweit diskutiert. In Lahr gehen die Meinungen auseinander.

Zu erkennen sei das gefälschte Profil auch daran, dass dort bislang keine Beiträge veröffentlicht wurden, berichtet die Stadt weiter. Man habe bereits wiederholt die Löschung des Fake-Accounts beantragt, so die Stadt. Wie lange es dauert, bis das gefälschte Profil entfernt wird, sei unklar.

Stand Montagnachmittag hat der Fake-Account rund 320 Follower.

 