Als Hurrikan in Texas erwartet: Sturm Beryl nähert sich US-Küste

Auf dem langen Weg von der Ostkaribik zum Golf von Mexiko hat «Beryl» schon viel Zerstörung angerichtet. Inzwischen ist er kein Hurrikan mehr. Das dürfte sich kurz vor Texas wieder ändern.









Corpus Christi - Der US-Bundesstaat Texas rüstet sich für die baldige Ankunft des Sturms "Beryl" - dann wieder als Hurrikan. In der Karibik hatte der Wirbelsturm die höchste Hurrikan-Stärke - Kategorie 5 - erreicht. "Beryl" schwächte seitdem immer mehr ab und wurde über Mexiko zu einem Tropensturm herabgestuft. Nach Angaben des US-Hurrikanzentrums NHC liegt die anhaltende Windgeschwindigkeit bei 95 Kilometern pro Stunde, im Laufe des heutigen Tages werde der Sturm aber voraussichtlich über dem Meer im Golf von Mexiko wieder zum Hurrikan (mindestens 119 km/h) werden. Der Landfall des Sturmzentrums an der Küste von Südtexas wird am Montag erwartet.