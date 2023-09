Die 30. DEL-Saison ist zum Greifen nah. Gemeinsam mit dem Hauptsponsor Karl Storz wollen die Wild Wings nach sportlichen Erfolgen greifen und peilen ambitioniert die Playoffs an.

Die Wild Wings starten mit Hauptsponsor Karl Storz in die neue Saison. Das Unternehmen wolle laut einer Mitteilung die Kooperation dafür nutzen, um als Arbeitgeber bei neuen und bereits eingestellten Talenten zu punkten.

Die Leidenschaft für Eishockey sei dabei sowohl in der Familie Storz als auch bei den Mitarbeitern verankert.

Präzision, Durchblick und ein feines Händchen brauche es sowohl auf dem Eis als auch in der Medizintechnik. Mit dem Start in die neue Saison gelte es nun für die Kufencracks, diese Qualitäten auf dem Eis in Tore umzusetzen.

Auf viele Tore freuen sich auch die Teams des in der Region beheimateten Medizintechnikunternehmens, denn Karl Storz als neuer Hauptsponsor verlose für jedes Heimspiel 30 Tickets in der eigenen Belegschaft und stattet sie im mit Fahnen für den Torjubel aus.

Für Geschäftsführer Karl-Christian Storz sei es eine „Herzensangelegenheit“, den Verein aus der Region in der ersten Bundesliga zu unterstützen, wie es aus einer Pressemitteilung hervorgeht: „Wir drücken den Wild Wings für eine erfolgreiche Saison fest die Daumen. Die Spieler, die Fans und der gesamte Verein leben Eishockey mit großer Leidenschaft – so wie wir der Medizintechnik. Teamgeist und Leidenschaft – das verbindet uns. Umso schöner ist es, dass auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt von der Partnerschaft profitieren.“

Schülerinnen und Schüler können sich auf den „Schools Day“ freuen

Auch der „Schools` Day“ wird seitens des Unternehmens Ende Januar 2024 wieder veranstaltet und gibt 400 Schülern die Möglichkeit, sich beim Eishockey und in der Medizintechnik in der Eishockey-Arena selbst auszuprobieren.

Via YouTube begeistere nach eigenen Angaben zudem das Videoformat „Hockey-Studio“ die Fans. Einige Folgen werden im Aufnahmestudio bei Karl Storz in Tuttlingen gedreht.

Im Fokus werden dabei die Themen Technik, Taktik und Spielszenen stehen sowie jede Menge O-Töne aus den Reihen der Wild Wings. Wem das noch nicht genug sei, darf sich auf die Pre-Game-Folgen und den Wild-Wings-Pressetalk freuen. Live-Berichterstattung und vieles mehr liefere zudem die Wild-Wings-App mit Unterstützung von Karl Storz.