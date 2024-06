Auch im Kreis Freudenstadt war das Erdbeben bei Schopfheim in der Nacht auf Donnerstag spürbar. Menschen aus dem Kreis berichten darüber in den sozialen Medien.

Zahlreiche Horber wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag abrupt geweckt. Sie spürten die Auswirkungen des Erdbebens bei Schopfheim im Landkreis Lörrach. Im Epizentrum hatte es eine Stärke von 4,2. Es folgten kleinere Nachbeben.

In der Facebook-Gruppe „Horber Stadtgeflüster“ berichten nun einige von ihren Erdbeben-Erlebnissen.

Lesen Sie auch

Ein Gruppen-Mitglied schreibt dort: „Bei uns hat es geruckelt. Dachte ich hätte geträumt. Ist ja nicht das erste Mal, dass in Mühringen die Wände wackeln.“ Martina T. berichtet: Und ich dachte grad ich hab Hallus. Das war ja sowas von spürbar.“ Xenia F. kommentiert: „Dann bin ich ja doch noch normal, habs gespürt, als ob jemand am Bett kurz rüttelt.“ Eberhard W. schreibt: „Es hat kurz geknirscht im Gebälk.“

Unsere Empfehlung für Sie Zentrum im Kreis Lörrach Mittelschweres Erdbeben bei Schopfheim lässt Region wackeln Ein Erdbeben mit Magnitude 4.2 und zwei Nachbeben haben Baden-Württemberg in der Nacht auf Donnerstag erschüttert.

Gab es Vorboten des Erdbebens?

Gab es schon Vorboten des Erdbebens? Davon berichtet Gela Sch.: „Vor circa einer Woche vibrierte mehrmals ein paar Sekunden lang meine Glastür in der Wohnung. Minimal, dennoch hörbar. Ob das Vorboten waren? Fast 30 Jahre lebe ich in meinem Haus und habe es so noch nie wahrgenommen.“

Die Ausläufer des Erdbebens wurden im gesamten Landkreis Freudenstadt wahrgenommen. Das vermelden einige in der Facebook-Gruppe „Freudenstadt & Umgebung News“. Annette G. schreibt: „Ja, kurz nach 3 Uhr den Knall gehört und die Erschütterung bei uns im Haus gespürt.“ Dani H. berichtet: „Meine Tiere waren die ganze Nacht unruhig.“

Andere bekamen dagegen nichts mit. Ihr Schlaf war wohl zu fest. Monika A. kommentiert im „Horber Stadtgeflüster!: „Oha...ich bin zu unsensibel....mal wieder nichts mitbekommen.“ Und auch Stephan P. sagt: „Ich hab’s verschlafen.“

Zolllernalbkreis häufig betroffen – Nähe macht sich bemerkbar

Es ist nicht das erste Mal, dass die Region Auswirkungen von Erdbeben zu spüren bekommt. Bereits 2022 gab es ähnliche Erfahrungen.

Besonders in Empfingen sind die Erdbeben-Auswirkungen vom häufig betroffenen Zollernalbkreis immer wieder zu spüren.