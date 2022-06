3 Stefanie Herzer hat sich für eine Karriere bei der Bundeswehr entschieden. Diese mit ihrem Privatleben zu vereinbaren, ist nicht gerade einfach. Etwa wenn sie, wie im Bild, im afrikanischen Mali stationiert ist. Foto: Bundeswehr

Major Stefanie Herzer ist seit 2005 bei der Bundeswehr. Sie lebt mit ihrem Mann in Donaueschingen und ist derzeit in Lille stationiert. Der Einsatz in Frankreich mit dem Privatleben zu vereinbaren, ist schwer. Sie erzählt, wie es trotzdem funktioniert.















Donaueschingen – Fünfeinhalb Stunden braucht Major Stefanie Herzer, um mit der Bahn von ihrem Arbeitsplatz im französischen Lille zu ihrem Hauptwohnsitz in Donaueschingen zu kommen – wenn alles gut läuft. "In der Regel sind es aber eher sieben bis siebeneinhalb Stunden", erklärt Herzer lachend. Dennoch nimmt sie die Fahrt am Wochenende regelmäßig auf sich, um ihren Mann und die Familie zu besuchen.