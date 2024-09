Als erstes Mädchen-Team: U14 des TV Unterhaugstett ist deutscher Meister

1 Als erstes Mädchen-Team des TV Unterhaugstett wurde die U14 deutscher Meister. Foto: TVU

Der männliche Faustball-Nachwuchs des TV Unterhaugstett wurde bereits mehrfach deutscher Meister, der weibliche noch nie – bis zu diesem Jahr. Denn zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte holt die U14 den Titel.









Kein Jahr ohne Meistertitel für die Unterhaugstetter Jugendfaustballer: Nachdem in den letzten Jahren der männliche Nachwuchs des TV Unterhaugstett schon in allen Altersklassen von der U12 bis zur U18 deutscher Meister wurden, waren in diesem Jahr erstmals in der Geschichte des Vereins die Mädchen an der Reihe. In allen vier Altersklassen qualifizierten sie sich zur Teilnahme an den deutschen Meisterschaften. Platz sechs bei der U18 und Platz acht bei der U16 sprangen dabei bislang als Ergebnisse heraus, wobei bei der achte Platz der U16 in Kellinghusen (Schleswig-Holstein) schon einen ersten Hinweis auf die Stärke des U14-Teams gab. Denn mit einer Ausnahme waren alle Spielerinnen noch in der U14 spielberechtigt.