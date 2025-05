Als die Bahn noch in Münchweier hielt: Informationstafeln sollen an den alten Bahnhof erinnern

Lebensretter für 30 000 Menschen Der Bau des DRK-Rettungszentrums in Ettenheim startet

Mit einem symbolischen Spatenstich startete in Ettenheim der Bau des DRK-Rettungszentrums. Bis Herbst 2026 entsteht in der Robert-Koch-Straße eine Wache, die rund um die Uhr für die Notfallversorgung in der südlichen Ortenau bereitstehen soll.