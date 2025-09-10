Als Aufsteiger Tabellenführer: Denkt der SV Schönbronn schon an die Bezirksliga?

Drei Spiele, drei Siege: Als Aufsteiger mischt der SV Schönbronn die Staffel 2 der Kreisliga A ganz schön auf. Ist der Durchmarsch in die Bezirksliga ein Thema?
„Ja, es läuft wirklich sehr gut“, freut sich Frank Rathfelder. Dass man jetzt sogar Tabellenführer der Staffel 2 der Kreisliga A ist, kommt für den Leiter der Fußball-Abteilung des SV Schönbronn allerdings nicht vollkommen überraschend: „Wir hätten nicht damit gerechnet, dass wir nach drei Spieltagen auf dem ersten Platz stehen, aber dass es leistungsmäßig nach oben geht, das war uns eigentlich schon klar. Das hat man schon in der Vorbereitung gesehen.“