Als Aufsteiger Tabellenführer: Denkt der SV Schönbronn schon an die Bezirksliga?

Drei Spiele, drei Siege: Als Aufsteiger mischt der SV Schönbronn die Staffel 2 der Kreisliga A ganz schön auf. Ist der Durchmarsch in die Bezirksliga ein Thema?

„Ja, es läuft wirklich sehr gut“, freut sich Frank Rathfelder. Dass man jetzt sogar Tabellenführer der Staffel 2 der Kreisliga A ist, kommt für den Leiter der Fußball-Abteilung des SV Schönbronn allerdings nicht vollkommen überraschend: „Wir hätten nicht damit gerechnet, dass wir nach drei Spieltagen auf dem ersten Platz stehen, aber dass es leistungsmäßig nach oben geht, das war uns eigentlich schon klar. Das hat man schon in der Vorbereitung gesehen.“

Gute Figur in Testspielen Und tatsächlich: In den fünf Testspielen vor Saisonbeginn machte der SV Schönbronn eine gute Figur. Besonders das 3:3-Unentschieden gegen den starken Bezirksligisten SF Gechingen sorgte für Aufmerksamkeit. Hinzu kamem ein 4:3-Sieg gegen den Bezirksligisten 1. FC Altburg, ein 6:3 gegen den GSV Maichingen II, ein 4:3 gegen den VfL Hochdorf sowie eine 1:3-Niederlage gegen die zweite Mannschaft des Regionalligisten SGV Freiberg. „Wir waren in der Vorbereitung gerade gegen die höherklassigen Gegner die bessere Mannschaft“, betont Rathfelder.

Noch nicht alle Spieler fit

Diesen Schwung nahm der Aufsteiger in die Kreisliga A mit. Nach einem klaren 5:1-Auftakt-Sieg bei den SF Gechingen II folgte gleich das Derby gegen den VfB Effringen, das der SV Schönbronn mit 4:2 gewann. Am dritten Spieltag der dritte Sieg – mit einem 4:3 beim FV Calw. „Obwohl wir derzeit mehrere Verletzte haben. Unsere Hauptleistungsträger sind derzeit gar nicht vollständig“, zeigt Rathfelder auf. So fehlten in Calw unter anderem Fabian Hartmann und Spielertrainer Marius Bürkle. Lediglich im Bezirkspokal musste der SV Schönbronn die Segel bereits in der ersten Runde streichen, unterlag dem aktuellen Bezirksliga-Tabellenführer SG Oberreichenbach/Würzbach allerdings erst im Elfmeterschießen.

Doch woher kommt dieser Leistungsschub in Schönbronn? Rathfelder nennt als Hauptursache die drei neuen Spielertrainer Tobias Essig, Marius Bürkle und Jens Schaible. „Bei ihnen steckt ganz große Kompetenz dahinter. Das ist genauso eingetroffen wie wir uns das erhofft haben“, unterstreicht der Leiter der Fußball-Abteilung. Und diesen neuen Wind, der in Schönbronn weht, könne man bereits im Training spüren. „Da ist Zug dahinter und wir haben eine hohe Beteiligung. Es macht den Spielern richtig Spaß“, sagt Rathfelder.

Niederlagen kommen noch

Gehen beim SV Schönbronn also die Blicke schon in Richtung Bezirksliga? Der Abteilungsleiter lacht: „Eine gute Frage, aber die kann ich ganz klar verneinen. Wir sind immer noch ein Aufsteiger und es werden noch Niederlagen kommen.“ Vorrangiges Ziel bleibe der Klassenerhalt. „Gerade bei diesen vielen Absteigern“, weiß Rathfelder um die besondere Konstellation in dieser Saison in der Kreisliga A. Dennoch: Im Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den VfL Stammheim möchte der SV Schönbronn natürlich seinen vierten Sieg einfahren und die Tabellenführung verteidigen.