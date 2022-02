1 100 Tage im Amt: Maria-Lena Weiss zieht eine erste Bilanz ihrer Zeit als Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Foto: Büro Weiss

Seit etwas mehr als 100 Tagen ist Maria-Lena Weiss Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Wie hat sie diese Zeit als Neuling im Parlament erlebt? Hatte sie bei der Abstimmung schon mal ein mulmiges Gefühl? Und was war anders, als sie sich vorgestellt hat? Darüber hat sie mit unserer Redaktion gesprochen.















Kreis Rottweil - Dass die Mühlen in Berlin noch viel langsamer mahlen als in der Kommunalpolitik, davon hat sich die CDU-Bundestagsabgeordnete Maria-Lena Weiss selbst überzeugen können. Und das nicht nur bei den Gesetzesentwürfen.

Bereits am 26. September durfte sich Weiss als direkt gewählte Vertreterin des Wahlkreises Rottweil-Tuttlingen auf ihrem blauen Sitz im Bundestag niederlassen – ihr richtiges Büro hat sie in der Hauptstadt bis heute noch nicht bezogen. "Es ist immer noch ein Übergangsbüro, ein Provisorium. Wir wissen noch nicht, wohin wir eingeteilt werden", erklärt sie.

"Es ist ein Wow-Erlebnis"

Gefüllt waren die ersten Wochen und Monate neben den zahlreichen Sitzungen mit vielen organisatorischen Aufgaben: Mitarbeiter suchen, Sprechstunden für Bürger organisieren, Kommunikationskanäle im Internet und insbesondere in sozialen Netzwerken auf- und ausbauen. Besonders wichtig sei Weiss der Draht zu den Menschen in der Region: "Zu den Themen, die in Berlin auf der Agenda sind, tausche ich mich im Wahlkreis aus."

In Berlin zu sein, mitgestalten und mitentscheiden zu dürfen – das sei für sie immer noch etwas Besonderes, sagt Weiss. "Es war und ist ein Wow-Erlebnis, wenn man den Plenarsaal betritt. Wenn man denkt: Ich bin eine von wenigen, die entscheidet. Dieses Gefühl hat noch nicht nachgelassen", schwärmt sie.

Gleichzeitig ist sich die Nachfolgerin von Volker Kauder ihrer Verantwortung bewusst. Die größte Herausforderung aktuell? Das Thema Impfpflicht, sagt Weiss, ohne lange nachdenken zu müssen. "Ich versuche, für jeden ansprechbar zu sein", betont sie – auch wenn die Meinungen hier oft auseinander gehen.

Berufsbezogene Impfpflicht sieht sie kritisch

Die Abgeordnete selbst sieht vor allem die berufsbezogene Impfpflicht kritisch. "Ich habe mir deswegen im Dezember schon große Sorgen gemacht." Damals hatte der Bundestag über ein großes Gesetzespaket zu entscheiden. "Man konnte entweder dem ganzen Paket zustimmen oder ablehnen", erläutert Weiss. Sie habe damals zwar zugestimmt, aber zu Protokoll gegeben, dass sie eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen für einen falschen Weg hält. "Das war auch das einzige Mal, als ich ein mulmiges Gefühl bei der Abstimmung hatte", gibt sie zu.

Grundsätzlich, hebt sie hervor, habe sie noch keinen Abgeordneten gesehen, der vor einer Entscheidung nicht wirklich reflektiert hätte. "Jeder hat nur das Beste im Sinn", sagt sie, auf die Vorwürfe der mangelnden Glaubwürdigkeit der Politiker angesprochen. Und: "Wenn sich die Situation verändert, ist es menschlich, dass man auch seine Meinung ändern und seine Entscheidung revidieren kann."

Was die Transparenz der Beschlüsse angeht, meint Weiss, dass diese auf jeden Fall gegeben ist: "Jede Bundestagsdebatte kann man verfolgen. Man kann sehen, wer wie abstimmt. Das ist schon sehr transparent." Auch allgemein: "Es reicht ein Klick im Internet, um herauszufinden, ob der Abgeordnete einen Nebenberuf hat und was er verdient. Das ist bei einem ›normalen‹ Bürger nicht der Fall."

Aus der Opposition Themen vorantreiben

Wie geht Weiss mit dem angekratzten Image der Partei um? "Die CDU/CSU hat schwierige Jahre mit einigen hausgemachten Problemen hinter sich", sagt sie. Eine Partei, die sich intern nicht einig sei, die sich nur streite – das Wahlergebnis sei "ein Stück weit eigenes Verschulden" gewesen. Mittlerweile sei aber ein gewisser Aufbruch zu spüren.

"Ich meine, dass es auch der Demokratie gut tut, wenn eine große Partei in der Opposition ist", sagt Weiss. Wenngleich man in der Regierung mehr Gestaltungsmöglichkeiten habe, man könne auch in der Opposition Themen vorantreiben – indem man zum Beispiel Anträge einbringt. "So wie beim Thema KfW-Förderung. Da hat die Opposition großen Druck gemacht, und die Förderung wird verlängert."

Als enttäuschend bezeichnet Weiss dagegen die Verabschiedung des Nachtragshaushalts. Dass die Gelder, die für Corona-Hilfen gedacht waren, nun in den Energie- und Klimafonds fließen sollen, sei für sie nicht nachvollziehbar.

21 Sitzungswochen in Berlin

Ein Mix aus Präsenz- und Online-Sitzungen bestimmt seit September den Alltag der Bundestagsabgeordneten während der Sitzungswochen. "Die Plenarsitzungen werden in Präsenz abgehalten, die Ausschusssitzungen, die Termine der Arbeitsgruppen und der Fraktion online", schildert Weiss.

21 Sitzungswochen im Jahr muss sie in Berlin verbringen, die restliche Zeit ist für Termine und Arbeit im Wahlkreis vorgesehen. Die Sitzungswochen sind streng durchgetaktet: Auf das Treffen der Landesgruppe folgen Sitzungen der Arbeitsgruppe und der Fraktion. Danach stehen Ausschusssitzungen an, und mittwochs beginnt die Plenardebatte. "Diese kann auch in die Nacht gehen", sagt Weiss.

Thema Wirtschaft stark im Fokus

In den Wahlkreiswochen besucht sie Termine bei Unternehmen, an Schulen oder kommunalpolitische Sitzungen. Neben der allgegenwärtigen Pandemie stehe in ihrem Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen auch das Thema Wirtschaft sehr stark im Fokus, weiß die Abgeordnete. "Die Zukunft des Automobils ist eines der zentralen Themen im Kreis. Es ist eine Gegend, die von Verbrennern abhängt", führt Weiss aus.

Intensiv auseinandersetzen will sie sich in den kommenden Jahren vor allem mit den Bereichen Energie und Klimaschutz. Ihre Vision dabei: "Dass wir den Weg finden, Klimaziele zu erreichen, ohne unsere Wirtschaft kaputtzumachen."

Empathie und Durchsetzungsvermögen

Für sie steht fest: Ob in der Kommunal- oder in der großen Politik, "es ist schön, mitzugestalten". Weiss will andere ermutigen, sich politisch einzubringen. "Das verändert auch die persönliche Sichtweise auf viele Dinge."

Dabei dürfe man die Empathie nie aufgeben und solle fähig sein, andere Argumente gelten zu lassen. Doch auch ein dickes Fell und Durchsetzungsfähigkeit seien unverzichtbar, um für seine Überzeugungen zu kämpfen.