Alpirsbachs Beinahe-Bürgermeister: Freispruch für Sven Christmann

Sven Christmann (links, auf ausdrückliche Aufforderung des Gerichts verpixelt) berät sich mit seinem Anwalt Bastian Meyer. Foto: Felix Biermayer Alpirsbachs Beinahe-Bürgermeister siegt im Bestechungsprozess gegen ihn auf ganzer Linie. Er hat sich als Polizist nichts zu Schulden kommen lassen. Der Richter rügt die Ermittler.







Sven Christmann ist unschuldig. Er hat sich als Polizist nicht bestechen lassen. Das ist der Kern des Urteils, welches das Landgericht Karlsruhe am Freitag in Pforzheim fällte. Die Staatsanwaltschaft hatte Christmann vorgeworfen, sich zu seiner Zeit als Polizist im baden-württembergischen Innenministerium bei einer Auftragsvergabe nicht an die Regeln gehalten zu haben. Dafür habe er von der vorgeblich bevorteilten Firma im Nachhinein Geld bekommen. Von 10 000 Euro war die Rede.