Der erste Markttag am neue Standort kam gut an, bei Händlern und Kunden. Norbert Beck zeigte sich angetan vom historischen Ambiente.

Der Alpirsbacher Wochenmarkt wurde vom Krähenparkplatz auf den Klosterplatz verlegt. Den ersten Markttag auf dem Klosterplatz nutzte Amtsverwalter Norbert Beck für ein Grußwort.

Zunächst spielte jedoch die Bläsergruppe der Alpirsbacher Grundschule – für die Kinder war es der erste öffentliche Auftritt. Auch mehrere Gemeinderäte ließen sich den Neustart am Klosterplatz nicht entgehen. In seinem Grußwort hob Beck hervor, dass die Verlegung des Wochenmarkts die richtige Entscheidung gewesen sei. Hier auf dem Klosterplatz im historischen Ambiente des Klosters und der Brauerei könne der Markt nur an Attraktivität gewinnen.

Lesen Sie auch

Auch das Stadtzentrum wird so belebt

Auch für die Marktbeschicker sei dieser Standort der Bessere, hätten sie auf dem Platz doch mehr Raum zur Verfügung. Vielleicht, mutmaßte Beck, kämen durch den Umzug ja sogar neue Händler dazu. Immerhin biete der Klosterplatz eine gute Infrastruktur. Nicht nur für die Marktbeschicker, auch für die Kunden.

Wie der Amtsverwalter recherchiert hatte, hatte der erste Markt bereits im Jahre 1988 stattgefunden. Somit sei er in der Klosterstadt eine echte Institution. Die Verlegung auf den Klosterplatz werde auch das Stadtzentrum weiter beleben, hoffte Beck.

Er übergab dann das Wort an Janet Alpers, ihres Zeichens Marktmeisterin und für die Organisation des Wochenmarktes verantwortlich. Zu ihren Aufgaben gehören auch der Pfingst- und Herbstmarkt. Alpers freute sich über die gute Resonanz.

Große Auswahl an Produkten

Die Marktbesucher flanierten über den Platz und begutachteten das Warenangebot. Dieses konnte sich mehr als sehen lassen. Es gab Stände mit Fleisch- und Wurstwaren, Obst und Gemüse und verschiedenen Backwaren. Auch Weine waren im Angebot und selbst Kleidung fehlte nicht. Käsefans kamen ebenfalls auf ihre Kosten. Hungrig musste jedenfalls niemand nach Hause gehen.

Die Bläsergruppe spielte zum Abschluss noch zwei Stücke und wurde dafür von den zahlreichen Marktbesuchern mit viel Beifall belohnt.