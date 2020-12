Alpirsbacher Klosterbräu "Kö23"-Wirt unterstützt Brauerei in zweitem Lockdown

Auch die Erlebnisgastronomie "Kö23" in Horb wurde von der Brauerei unterstützt. Es wurden circa 500 Biertickets für das "Kö23" verkauft. Deren Wert von ungefähr 5000 Euro kam dem Inhaber Bernd Rausch zugute.

Nun befindet sich die Gastronomie-Branche im zweiten Lockdown. Er trifft nicht nur Gastronomie, sondern auch Lieferanten und Brauereien. "Der Lockdown der Gastronomie zieht eine lange Schlange hinter sich her", bestätigt auch Außendienst-Mitarbeiter Hartmut Haller von Alpirsbacher Klosterbräu.

"Aufgrund der Lage und auch der Unterstützung während des ersten Lockdowns will ich der Brauerei meines Vertrauens etwas zurückgeben", erklärt Rausch. Neben seinem Abholservice in der Wirtschaft verkauft er nun auch kistenweise das Alpirsbacher Weihnachtsbier und Alpirsbacher Spezial an seine Kunden.

Zusammenhalt ist besonders wichtig

Die Kisten kauft er über seinen Getränkehändler zum normalen Verkaufspreis und bietet sie zu eben diesem seinen Kunden zum Verkauf an. Der Getränkemarkt füllt seine Bestände wiederum bei Alpirsbacher Klosterbräu auf.

Rausch erhalte durch die Aktion keinen eigenen Gewinn. Das Geld fließe sozusagen eins zu eins an die Brauerei zurück. So sei es auch bei den Biertickets am Anfang des Jahres der Fall gewesen.

Vor allem auf das Weihnachtsbier bezogen: Getränkelieferanten hätten sich mit eben diesem zum Oktober hin eingedeckt. "Da gilt es, dass die Lieferanten und auch Alpirsbacher nicht auf dem Bier sitzen bleiben. Auf jeden Fall eine gute Aktion. Wir müssen in dieser Zeit alle zusammenhalten."