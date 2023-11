Die Biere der Alpirsbacher Klosterbräu wurden in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal ausgezeichnet, teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

Beim Verkostungswettbewerb „Finest Beer Selection 2023“, der bei der Doemens Akademie in Gräfelfing veranstaltet wurde, gehörten sie zu den besten Bieren des Wettbewerbs.

Lesen Sie auch

Das Ergebnis bestätigt laut Alpirsbacher Klosterbräu die Bewertung bei der diesjährigen Bier-Weltmeisterschaft, dem „World Beer Award“, wo im August sechs Alpirsbacher Bierspezialitäten Medaillen gewinnen konnten.

Zum ersten Mal fand in diesem Jahr der Award „Finest Beer Selection“ statt, bei dem eine 50-köpfige internationale Fachjury insgesamt 880 Biere im Rahmen einer Blindverkostung sensorisch bewertete. Hierzu wurden in verschiedenen Kategorien Punkte vergeben, die sich zu maximal 100 Punkten aufaddieren konnten. Biere mit einer Gesamtbewertung von 90 oder mehr Punkten schafften den Einzug in die „Finest Beer Selection 2023“.

Drei Biere der Klosterbrauerei erreichen mehr als 90 Punkte

Für Alpirsbacher Klosterbräu startete der Wettbewerb imposant: Gleich drei Biere der Schwarzwälder Familienbrauerei knackten die 90-Punkte-Marke.

So konnten Alpirsbacher Starkbier und Alpirsbacher Kloster Helles jeweils 92 Punkte erzielen, Alpirsbacher Dunkel erreichte 90 Punkte. „Dass unsere Biere Jahr für Jahr von internationalen Bierexperten zu den besten gekürt werden, ist keine Selbstverständlichkeit“, betonte Carl Glauner, Inhaber und einer der Geschäftsführer von Alpirsbacher Klosterbräu. Und Geschäftsführer Markus Schlör ergänzte: „Wir alle sind enorm stolz.“

Die Alpirsbacher Klosterbrauerei wurde bereits in der Vergangenheit mehrfach beim „World Beer Award“ in London und beim „World Beer Cup“ in Nashville in den USA ausgezeichnet.