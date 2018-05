Alpirsbach Zwischen Frustration und Freude

Alpirsbach. Der Workshop fand im Musikraum der Grundschule Alpirsbach statt. Die Moderation übernahmen erneut Thomas Pfohl von "Taten.drang" und Danijel Paric vom Polis-Institut. "Die Alpirsbacher Ehrenamtlichen haben über viele Jahre unglaublich viel geleistet und sind mit dafür verantwortlich, dass die Integration der Flüchtlinge in Alpirsbach bisher so positiv verlaufen ist", sagte Katharina Kimmerle, Flüchtlingsbeauftragte der Stadt Alpirsbach.

Inzwischen seien viele Flüchtlinge anerkannt und auf der Suche nach eigenen Wohnungen und Arbeit. Der Bedarf an Unterstützung sei heute anders als noch vor wenigen Jahren. Der Workshop solle Gelegenheit bieten, innezuhalten, auf den Erfolg zurückzublicken und auch die aktuellen Ressourcen und Kapazitäten im Ehrenamt zu beleuchten, sagte Katharina Kimmerle.

Auf einer großen Stellwand zeigten verschiedene Zeitungsberichte, was die Alpirsbacher Ehrenamtlichen gemeinsam mit den Geflüchteten bereits in der lokalen Integrationsarbeit bewegt haben: darunter gemeinsame Ausflüge, ehrenamtlicher Deutschunterricht, Adventsfeiern, die Teilnahme an der Stadtputzete und gemeinsames Kochen.