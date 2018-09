Alpirsbach. Bei der ersten Markenwerkstatt in Alpirsbach wurden Stärken und Schwächen der Stadt analysiert und Ideen gesammelt. In der nächsten Runde geht es darum, welche Projekte ins Auge gefasst werden. Die zweite Markenwerkstatt ist am Mittwoch, 12. September, von 18 bis 21.30 Uhr im Haus des Gastes. Dann soll der nächste Schritt im Marken- und Entwicklungskonzept für Alpirsbach vorgenommen werden. Interessierte können sich bis Freitag, 7. September, bei der Stadtverwaltung unter Telefon 07444/951 62 80 oder per E-Mail an yvonne.rauter@alpirsbach.de anmelden.