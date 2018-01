Alpirsbach Zwei verdiente Mitarbeiter verabschiedet

Fuhrpark modernisiert

2017 hat die Firmengruppe mehr als eine Million Euro in die Modernisierung des Fuhrparks investiert. "Wir gehen davon aus, dass wir auch 2018 ein weiteres erfolgreiches Jahr in unserer Firmengeschichte erreichen werden", sagte der Geschäftsführer.

Zwei verdiente Mitarbeiter wurden bei der Feier in den Ruhestand verabschiedet. Winfried Hölz war 47 Jahre bei der Firma Storz in Oberndorf beschäftigt. "Winfried Hölz hat sein ganzes Arbeitsleben im Hause Storz verbracht. Er hat die Firma immer positiv nach außen vertreten und außergewöhnliche Leistungen erbracht. Er wird uns mit seinem Fachwissen und seiner geradlinigen Art fehlen", so der Geschäftsführer in seiner Laudatio.