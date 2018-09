Alpirsbach Zwei Preisträger überzeugen mit brillantem Spiel

Kantorin Carmen Jauch, Initiatorin des Orgelherbsts, freute sich über die zahlreichen Zuhörer und stellte die beiden Musiker vor, die die Orgelmatinee gestalteten. Bäckermeister Martin Wessinger, Organist an der Martinskirche in Straubenhardt-Conweiler, nahm an den Wettbewerben für nebenamtliche Organisten 2008 und 2017 teil und erhielt beide Male einen Preis. Die 17-jährige Fiona Podolski ist Schülerin am Christophorus-Gymnasium Altensteig mit Profilfach Musik und absolvierte bereits zahlreiche Lehrgänge im Rahmen des Landesjugendbarockorchesters Baden-Württembergs.

Johann Sebastian Bachs Choralvorspiel "Komm Schöpfer, Heiliger Geist" setzte Martin Wessinger, der den ersten Teil gestaltete, mit expressivem Spiel um, das eindrucksvoll seine Wirkung entfaltete.

Bei Felix Mendelssohn Bartholdys Orgelsonate in A-Dur brachte der Organist das wilde und zerklüftete "Maestoso" dramatisch zum Ausdruck, um dann den leisen Beginn des "Andante" wie eine Klangvision aus einer anderen Welt erscheinen zu lassen.