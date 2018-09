Alpirsbach Zumba und Yoga auf Stundenplan

Alpirsbach. Das Semester beginnt im September mit dem Zumba-Fitness-Kurs am Abend mit Silke Altenburger-Bihl. Dieser findet wie gewohnt im Haus des Gastes statt und startet am Dienstag, 18. September. Es gibt zwölf Termine. Bei Zumba werden Bereiche wie Bauch, Beine, Po, Arme und das Herz trainiert.

Der inzwischen bewährte zehnteilige Yoga-Kurs für jedermann startet am Mittwoch, 26. September, in der Begegnungsstätte. Kursleiterin ist Yogalehrerin Rebecca Byrtus. Durch Körper- und Atemübungen, Konzentrations- und Meditationsübungen soll die Gesundheit gefördert, Stress reduziert und die Lebensqualität verbessert werden. In dem Kurs wird ein ruhiger, intensiver Yoga geübt, der sich für alle eignet.

Bei dem Qigong-Kurs, einer Meditation in Bewegung, bietet die Sport- und Gymnastiklehrerin Monika Semmler ab Freitag, 28. September, eine fernöstliche Konzentrations- und Entspannungstechnik an. Gemeint ist dabei ein sorgsamer und gesundheitsfördernder Umgang mit der Lebensenergie. Angeboten wird dieser Kurs in den Räumen des Sulzberg Forums. Es sind acht Termine vorgesehen. "Fit-Mix" mit der Sport- und Gymnastiklehrerin Renate Vogel findet immer dienstags ab 2. Oktober in zwei Kursen im Kindergarten Reutin statt. Es sind jeweils zehn Abende vorgesehen. Die Kursstunden beginnen mit einer Aufwärmphase, in der der Kreislauf in Schwung kommt und die Gelenke mobilisiert werden. Daran schließt sich ein Ganzkörpertraining an mit Kräftigungsübungen für Bauch, Beine, Po und Rücken. Verschiedene Hilfsmittel wie Hanteln, Brasils, Thera-Bänder, Redondobälle und Musik kommen zum Einsatz. Entspannungs- und Dehnübungen runden die Stunde ab.