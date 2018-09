Alpirsbach Zehn junge Berufsstarter bei Saier

Die Unternehmensgruppe bietet fünf Ausbildungsberufe an. So werden in technischen Bereichen Mechatroniker, Verfahrens- und Werkzeugmechaniker und in kaufmännischen Bereichen Industriekaufleute und Fachinformatiker ausgebildet. Während der Berufsausbildung im dualen System ist es der Saier-Gruppe wichtig, den Nachwuchskräften neben der theoretischen Fachausbildung auch Praxiserfahrung im realen Betrieb mitzugeben.