Alpirsbach Will die Stadt das Freibad schließen?

Die Mängelliste, die die Freibadgängerin an unsere Redaktion schickt, ist lang. Rutsche und Wasserpilz seien defekt, die Duschen vergangene Woche ausgefallen, das Kinderbecken wegen überhöhter Chlorwerte gesperrt. Die Liegewiese werde nicht gemäht, das Holz am Kinderspielplatz sei morsch, der Matschplatz bis oben voll mit Wasser, für Kinder bestehe Ertrinkungsgefahr. Zudem tummelten sich in dem stehenden Wasser Tiere, überall seien Fliegen. Dabei habe ein Privatmann für die Renovierung des Matschsandkastens eigens 5000 Euro gespendet. Passiert sei bis heute jedoch nichts. Zu allem Überfluss habe auch noch eine der beiden Fritteusen den Geist aufgegeben, die Gäste hätten teils 40 Minuten auf ihre Pommes gewartet. Unterm Strich seien die Zustände im Bad für Familien kaum noch haltbar, klagt die Freibadbesucherin.

Letzte Sanierung in 80er-Jahren

Dass das Bad Mängel hat, weiß auch B. Kapitoschka M. Koslowski, Geschäftsführer der "Schwimmbad.so". Seine Firma hat das Freibad von der Stadt gepachtet. Dass hinter der Pannenserie System steckt, weist er allerdings weit von sich. "Die Stadt investiert jedes Jahr mehrere Tausend Euro. Wenn etwas kaputt geht, wird es repariert. Wie jetzt beispielsweise die Duschen. Das macht man normalerweise nicht, wenn man ein Freibad schließen will", stellt Koslowski klar. Fakt sei aber auch, dass das Freibad letztmalig in den 80er-Jahren saniert worden sei. Dementsprechend sei eben nicht alles auf dem neuesten Stand. "Das ist, wie wenn Sie ein 30 Jahre altes Auto fahren. Da gehen Sie auch nicht davon aus, dass Sie ohne Reparaturen durchs Jahr kommen."