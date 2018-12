Alpirsbach Weichen werden im Frühjahr gestellt

Bis Mitte nächsten Jahres solle die bestehende Kläranlage mit einem Lamellenklärer betrieben werden, für die nächsten drei Jahre zudem mit der Druckleitung. Bis in drei Jahren müsse die Anlage jedenfalls die Ablaufwerte einhalten, die das Landratsamt fordert.

Die Brauerei bestehe schon lange, sagte SPD-Stadtrat Karl Rumpf, und die Grenzwerte seien offenbar früher nicht überschritten worden. In den vergangenen zehn Jahren seien sie nie stabil eingehalten worden, entgegnete Schilling. Seit Mitte 2017 würden die Werte täglich gemessen, vorher nur einmal in der Woche. "Die Kläranlage hätte schon vor zehn Jahren erweitert werden müssen", sagte der Ingenieur. Das Landratsamt könne nun aber nicht einfach sagen: "Macht mal, das geht uns nichts an." Es habe auch zehn Jahre lang geschlafen und sei nun mit im Boot.

FWV/CDU-Stadtrat Hans-Dieter Rehm wies darauf hin, dass auch ein Anschluss an die Kläranlage in Hausach teuer wäre: "Warum sollen die Hausacher investieren, wenn sie nicht müssen?" Rehm plädierte dafür, im Hinblick auf Zuschüsse auch politische Unterstützung zu suchen. Rechtsanwalt Dirk Schöneweiß riet, erst die bereits beschlossene Strukturanalyse und damit die wirtschaftliche Betrachtung abzuwarten und dann politische Hebel in Bewegung zu setzen.

ZfA-Fraktionschef Horst Schmelzle fragte, wer dafür verantwortlich sei, dass zu lange nichts gemacht worden sei. Einen Verantwortlichen könne man nun nicht mehr benennen, meinte Rechtsanwalt Schöneweiß. Vielmehr solle man die Sache als Herausforderung betrachten und diese annehmen. Dieter Schilling teilte mit, dass nach EU-Vorschriften 95 Prozent der Gewässer in Baden-Württemberg, darunter auch die Kinzig, Verbesserungsbedarf hätten. Der Gemeinderat nahm den Bericht Schillings zur Kenntnis.

Auch das Landratsamt billigt die von dem Ingenieurbüro ausgearbeiteten kurzfristigen Maßnahmen und das geplante weitere Vorgehen in Sachen Kläranlage. Aber der Erste Landesbeamte Reinhard Geiser teilte der Stadt unmissverständlich mit: "Wir weisen allerdings nochmals ausdrücklich darauf hin, dass eine wasserrechtliche Erlaubnis unter Beibehaltung der aktuell gültigen Grenzwerte nur für den unbedingt notwendigen Zeitraum zur Umsetzung der erforderlichen langfristigen Maßnahmen überhaupt möglich ist."