Alpirsbach. Die Mittwochswanderer aus Alpirsbach unternehmen am 20. Juni eine Rundwanderung um den Huzenbacher See. Abfahrt in Fahrgemeinschaften ist um 9 Uhr am Haus des Gastes in Alpirsbach. Treffpunkt in Schwarzenberg beim Hotel Löwen ist um 9.45 Uhr. Von dort geht es durch stattliche Wälder zum See. Nach einer Rast steigt die Gruppe auf einem steilen Pfad durch die Karwand zum Huzenbacher Seeblick auf. Der Rückweg führt noch einige Zeit auf der Höhe entlang, dann durch ein Seitental nach Huzenbach und weiter nach Schwarzenberg. Die mittelschwere Tour ist 13 Kilometer lang, rund 500 Höhenmeter sind zu überwinden. Eine Einkehr am Schluss der Wanderung ist vorgesehen. Weitere Informationen erteilt Ingrid Kilguss unter Telefon 07444/91 64 64.