Alpirsbach Wagnis mit Erfolg belohnt:Chorprojekt rundum gelungen

Reisegruppe erkundet auch die Münchner Innenstadt

Aber die beiden Kirchengemeinden und ihre Chöre haben sich auf das Wagnis eingelassen und sind am Ende mit großem Erfolg belohnt worden. Zunächst gaben die beiden Chöre ein gelungenes gemeinsames Konzert in der Alpirsbacher Klosterkirche (wir berichteten). Eine Woche später stand der Gegenbesuch bei der katholischen Kirchengemeinde in Vaterstetten bei München an.

Waren die Vaterstettener Chormitglieder von der Baulichkeit der Alpirsbacher Klosterkirche sehr beeindruckt, so erfreuten sich die Sänger der Alpirsbacher Kantorei an der herzlichen Gastfreundschaft in der oberbayerischen Pfarrgemeinde, wie die Kantorei mitteilt.