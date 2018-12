Alpirsbach Vorbeugung wird großgeschrieben

In der Freizeit gerne mit Hund Henry unterwegs

In der Grundschule handle es sich vor allem um ein Präventivangebot, das heißt um ein vorbeugendes Angebot. Schulsozialarbeit solle verhindern, dass Kinder, die zuhause oder in der Schule Probleme haben und Unterstützung benötigen, in Zukunft noch größere Probleme bekommen. In ihrer Freizeit geht Larissa Hofmann am liebsten mit ihrem Hund Henry spazieren, besonders gerne am Mummelsee. Außerdem reitet sie gerne. Auch dabei begleitet sie meistens Henry. Da er schon mit Pferden groß geworden ist, versteht der Hund sich gut mit ihnen.