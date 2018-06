Alpirsbach Von vielfältiger Geschichte und Lebensart fasziniert

Nachdem sich die Gruppe in den ersten Tagen vor allem auf dem Land aufgehalten hatte, konnte sie bei einer Stadtführung durch Sens mit der ältesten gotischen Kathedrale der Welt und in Auxerre zwei Städte bewundern. In dem Weingut Clos de Vougeot standen die mannigfachen Aspekte des Weins und seiner Erzeugung im Mittelpunkt. Dieses Weingut, auf dem auch heute noch ein Spitzenwein produziert wird, gehörte einst dem Kloster Cîteaux, welches das nächste Ziel der Reise bildete. Aus diesem Kloster ging der Zisterzienserorden hervor, der von dort auf ganz Europa ausstrahlte. Von der Anlage haben sich nur wenige Originalreste erhalten. Dort hat sich aber ein Trappistenkonvent angesiedelt, der in einer neu erbauten Kirche die Tradition der Zisterzienser wieder aufnimmt.