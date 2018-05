Alpirsbach Von Bach in die Moderne und zurück

Als Gegensatz dazu folgt Bachs Passacaglia und Fuge c-Moll BWV 582. Schlichte Melodik wird nach und nach immer reichhaltiger variiert, formvollendet auf einem felsenfesten Bassfundament.

Der nächste stilistische Sprung führt zu Sofia Gubaidulinas Komposition "hell und dunkel". Rhythmische Strukturen scheinen aufgelöst, helle, glockenspielartige Töne dominieren. Wildes Laufwerk wechselt mit zart schillernden und statischen Klangflächen. In Gubaidulinas Werk spielen Symbole eine bedeutende Rolle, vor allem Zahlen und Zahlenfolgen, das Kreuzeszeichen und das Symbol des Lichts. Die Symbole prägen die Musik ­ zum Teil offenkundig, zum Teil aber auch im Verborgenen.

Auf dieses Wechselbad der Gefühle folgt ein weiteres zeitgenössisches Werk, Dan Locklairs liturgische Suite "Rubrics". Die Suite des amerikanischen Komponisten bedient eher konventionelle Hörgewohnheiten. Freudig und bewegt zunächst das "Halleluja", melodisch schlicht daraufhin "Silence may be kept". Stellenweise wird die Melodie buchstabiert, bevor, etwa im "Thanksgiving", wieder ungetrübte Spielfreude dominiert.

Nach Bachs Toccata und Fuge d-Moll BWV 538 folgt das Stück der CD, das am weitesten auf musikalisches Neuland führt: Tobias Hagedorns Werk "Stehen und Gehen" für Orgel und Elektronik. Sphärische, sanft auf- und absteigende elektronische Tongebilde werden gleitend durch statische Orgelklänge abgelöst, verschmelzen mit ihnen, wechseln sich ab, verwandeln sich fast unmerklich.

Markante melodische Fragmente tauchen auf und wieder ab, immer wieder mündet das Ganze in sanft vibrierende Klänge. Unter deren scheinbar ruhiger Oberfläche ist die Musik stets in Bewegung.

Der Komponist verweist im Hinblick auf sein Werk auf zwei Gemeinsamkeiten der Orgel und elektronisch erzeugter Musik: Bei beiden stamme die Energie zur Klangerzeugung nicht vom spielenden Musiker, und bei beiden sei die Klangerzeugung additiv, also überlagernd. Carmen Jauch zeigt mit ihrer neuen CD Pioniergeist auf musikalischem Neuland, aber auch ihr souveränes spieltechnisches Können und die ebenso üppige wie stark ausdifferenzierbare Klangvielfalt der Alpirsbacher Orgelskulptur.

Vorgestellt wird die CD bei einer Orgelmatinee am Sonntag, 3. Juni, ab 11.15 Uhr in der Klosterkirche. Interpreten sind Carmen Jauch (Orgel) und Tobias Hagedorn (Elektronik). Zu dem Konzert wird die Orgel auf Luftkissen in die Mitte der Vierung gefahren. Mit der Matinee wird der Alpirsbacher Orgelsommer eröffnet, der ganz im Zeichen des runden Geburtstags der Orgelskulptur steht.

Weitere Informationen: Die CD "Kontraste" ist beim Infozentrum des Alpirsbacher Klosters, bei der evangelischen Kirchengemeinde Alpirsbach und über Amazon erhältlich. Sie kostet 18 Euro.