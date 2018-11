Alpirsbach Vom zahmen Tiger und dem gefährlichen Schaf

Alpirsbach. In gemütlicher Atmosphäre und familiärem Rahmen wurden bei der Alpirsbacher Klosterbräu Glauner GmbH & Co. KG Jubilare geehrt und Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet. Diesmal waren es weniger als sonst. Der Grund: Die Mannschaft der Brauerei hat sich stark verjüngt, und so gab es erstmals seit Jahren wieder einmal einen Knick in der Jubilarsstatistik.