Alpirsbach Vom Ballspiel bis zum Haifischgebiss

Im Anschluss luden die Schüler des Progymnasiums die Viertklässler ein, sie auf einen Rundgang durch das Schulhaus zu begleiten. Lehrer und Schüler hatten verschiedene Stationen vorbereitet. Los ging es in der Turnhalle, in der sich alle bei einem Ballspiel mit Geschicklichkeitsparcours erst einmal austoben und kennenlernen konnten. Im Chemiesaal erfüllten sich die Erwartungen der Kinder ganz und gar: Es knallte, zischte, schäumte und blitzte. Im Physiksaal nebenan konnten die Kinder selbst ans Werk, indem sie die Aufspaltung des Lichts mit Hilfe von durchsichtigen Prismen erforschten. Danach besuchte die Gruppe den Biologiesaal, wo man ein Skelett betrachten und die Finger zwischen die Zähne eines Haifischgebisses stecken konnte. In der Sprachenabteilung ging es mit den "Progymnasium Airways" auf eine "Flugreise" nach London und Paris, bei der es nicht nur etwas zu trinken und zu essen gab, sondern auch Bingo gespielt wurde. Zum Abschluss hatten die Schüler eine Präsentation mit Insiderwissen "von Schüler zu Schüler" für die Grundschüler vorbereitet. Während die Viertklässler auf "Grand Tour" unterwegs waren, hatten die Eltern Zeit, sich mit Lehrern und Eltern über die Vorzüge des Progymnasiums auszutauschen. Zu diesen Vorzügen gehört, wie die Schule mitteilt, vor allem der kleine, überschaubare Rahmen, in dem Schüler in kleinen Klassen stressfrei und entspannt lernen können. Jeder Schüler wird in den ersten zwei Jahren von einem Lehrer begleitet, der ihn in einer Mentorenstunde betreut.

Die Eltern der Sechstklässler hatten in einem der Klassenzimmer ein Café eingerichtet, in dem sich alle stärken konnten.