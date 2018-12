Alpirsbach Vier Spitzenorchester gastieren im Kreuzgang des Klosters

Im Kreuzgang erklingt das Divertimento D-Dur KV 136 von Wolfgang Amadeus Mozart, weiter sind Werke von Franz Schubert, Bela Bartok und Edvard Griegs Suite "Aus Holbergs Zeit" zu hören. Das Barockensemble L’Estro Armorico gastiert am 27. Juli. Die Pracht und Spielfreude vermeintlich "alter" Musik einem modernem Publikum zugänglich zu machen – das hat sich das junge Barockensemble L’Estro Armorico zum Ziel gesetzt.

Die Musiker spielen auf historischen Instrumenten. Beim dritten Kreuzgangkonzert erklingen das Konzert für Oboe und Streicher in g-Moll von Giovanni Benedetto Platti sowie das Konzert für Cembalo und Streicher in D-Dur von Johann Sebastian Bach. In der zweiten Hälfte des Programms sind Werke von François Couperin und das Konzert für Traversflöte und Blockflöte in e-Moll von Georg Philipp Telemann zu hören. Die in Alpirsbach aufgewachsene Künstlerin Monika Ecker ist Mitglied seit Gründung des Ensembles. Monika Ecker lebt und arbeitet als freischaffende Cellistin in Freiburg.

Das Abschlusskonzert des Festivals im Alpirsbacher Kreuzgang am 3. August gestaltet das Bläseroktett "Die Deutschen Bläsersolisten" plus Kontrabass. Solisten führender Spitzenorchester aus Europa haben sich in diesem Ensemble zusammengefunden.

Zu Beginn sind Werke von Wolfgang Amadeus Mozart (Serenade in Es-Dur) und Antonin Dvorak (Slavische Tänze) zu hören, nach der Pause erklingen Melodien aus "Porgy and Bess" von George Gershwin und Ragtimes von Scott Joplin.

tickets: in den Geschäftsstellen der Schwarzwälder Bote Medienvermarktung in Albstadt-Ebingen, Balingen, Calw, Freudenstadt, Hechingen, Horb, Nagold, Oberndorf, Rottweil, Schramberg, St. Georgen und VS-Villingen. Ticket-Hotline: 07423/78790, Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr, Samstag von 8 bis 12 Uhr; www.schwabo.de/ticket.