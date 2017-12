Alpirsbach Vier Künstler zeigen ihre verblüffende Fingerfertigkeit

Geboten wird ein Abend voll Spannung, Humor und Unterhaltung aus den verschiedenen Sparten der Magie, eben ein Galaabend der Zauberkunst. Alle Künstler sind namhafte Vertreter der Zauberzunft und können nationale und internationale Erfolge nachweisen, wie der Magische Zirkel mitteilt. Zwei "junge Hasen" und zwei schon etwas ältere Zaubermeister treten diesmal auf. Zauberkünstler Jürgen Metzger verbindet meisterhaft Fingerfertigkeit mit der beeindruckenden Kunst der Ablenkung – präsentiert mit feinsinnigem Wortwitz. Dabei bezieht er sein Publikum mit ein, ohne dass die Lacher auf Kosten der Zuschauer gehen. Ob als Falschspieler Toni Mafiosi, Spaßkellner Wilhelm Schnell, Zauberkunst direkt am Tisch oder auf der Bühne – Jürgen Metzger ist ein Profi in vielen Rollen mit über 25 Jahren Erfahrung im Show-Business. Er begleitet seine Kollegen und das Publikum als Moderator durch das Programm.

Magic Armin präsentiert mit Charme und Witz seine humorvolle Zaubershow und führt die Zuschauer in die Welt der Magie und Illusion. Hasen wandern, Knoten lösen sich in Luft auf, Würfel verschwinden. Armin ist aber auch ein Zauberer, der das Publikum in seine Show einbindet. So wird aus einem Zuschauer schon mal ein Zauberlehrling. Frederic Schwedler ist Münchner und zaubert, seit er fünf Jahre alt ist. Mit zwölf Jahren hatte er seine ersten Auftritte. Seit 2014 ist er Mitglied im Magischen Zirkel von Deutschland – eines der jüngsten Mitglieder überhaupt. Bei den deutschen Jugendmeisterschaften 2015 gewann er den ersten Preis in der Sparte Manipulation, die viel Übung und Fingerfertigkeit erfordert. Durch diese Auszeichnung hat er sich für die deutschen Meisterschaften der Zauberkunst qualifiziert, bei denen er den dritten Preis gewann. Der junge Zauberkünstler Stefan Siebert aus Sindelfingen ist in seiner Heimatstadt nicht nur bekannt für Zauberkunst, sondern auch für sein Schauspieltalent. Er beherrscht die Verbindung von Zauberkunst und Schauspielerei. Stefan Siebert sagt: "Jeder Zauberkünstler ist auch ein Schauspieler."

tickets: gibt es im Vorverkauf bei der Stadt-Information Alpirsbach, Telefon 07444/951 62 81 oder per E-Mail an stadt-info@alpirsbach.de.