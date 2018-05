Alpirsbach Vielseitiges Sortiment lockt Scharen von Besuchern in die Innenstadt

Gut angenommen wurde auch ein Flohmarkt bei und auf der Muggelbruck. Bürgermeister Michael Pfaff, der auch über den Markt schlenderte, zeigte sich hochzufrieden mit dem Besuch. Probleme bereiteten nur wenige Autofahrer, die Rettungswege zugeparkt hatten, berichtete Pfaff. Im Haus des Gastes, in dem der Musikverein Rötenbach und der Turnverein Alpirsbach-Rötenbach die Besucher bewirteten, waren zur Mittagszeit innen und außen alle Plätze belegt, und die Bedienungen waren voll gefordert. Live-Musik gab’s ebenfalls im Haus des Gastes. Auch Alpirsbacher Einzelhandelsgeschäfte hatten am Pfingstmontag geöffnet, viele Marktbesucher nutzten auch dieses Angebot. Am Nachmittag zog der Himmel zu, der Besucherstrom ebbte deshalb allerdings nicht ab.