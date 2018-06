Alpirsbach Viel Musik und einige Überraschungen

Alpirsbach. In der Rötenbacher Straße 123 in Alpirs­bach gib es am 17. Juni ein großes Fest: Das 25-jährige Beste­hen der Kindertagesstätte wird gefeiert. Veran­staltet wird das Fest in Zusammenarbeit mit dem Musikverein Rö­tenbach.

Beginn ist um 10.45 Uhr mit einem Festgottesdienst der evangelischen Kirchen­gemeinde Röten­bach/Reutin im Garten der Kita. Danach konzertiert der Musik­verein Rötenbach mit dem Partnerverein He­dingen aus der Schweiz.

Die Jugend­kapelle und die Jungbläser des Vereins stellen sich im An­schluss vor. Parallel dazu können die Räume der Einrichtung besichtigt werden. Besucher können in Fotoalben stöbern, in der "Hopse" alte Filme aus der Motten­kiste anschauen, und es gibt es für Kinder und Erwach­sene auch einige Überraschungen. Für Bewirtung ist ge­sorgt.