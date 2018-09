Alpirsbach Viel Fingerspitzengefühl gefragt

Wie Wolfgang Haist sagte, ist das Drucken im Winter in diesen Räumen nicht möglich. Dies liegt an den kühlen Temperaturen und vor allem an der dann hohen Luftfeuchtigkeit in dem Kellergewölbe.

Über den Erfinder des Steindrucks, Alois Senefelder, Jahrgang 1771, referierte in der Galerie Hanns-Peter Schöbel, der über Senefelder auch ein Buch geschrieben hat. Vor mehr als 20 Zuhörern schilderte er das turbulente Leben des Erfinders der Lithografie. Die Vervielfältigung eines Wäschezettels im Jahr 1795 soll die Grundlage für den Steindruck gelegt haben. 1799 erhielt Senefelder ein Privileg, was einem Patent für seine erste Erfindung entspricht. Diesem Privileg folgten noch weitere auch für entsprechende Maschinen.

Senefelders Erfindungen bilden die Grundlagen für die Reproduktionstechnik und den Offsetdruck. So konnte zum Beispiel das Kinderbuch der "Struwwelpeter" mit den farbigen Bildern erst mit der Steindrucktechnik hergestellt werden.

Die Vorsitzende des Vereins Alpirsbacher Offizin, Maite Kilgus, erinnerte in ihrem Schlusswort noch an andere Jahrestage 2018, wie zum Beispiel der 550. Todestag von Johannes Gutenberg.

Bürgermeister Michael Pfaff lobte das ehrenamtliche Engagement der Helfer des Trägervereins der Alpirsbacher Offizin.