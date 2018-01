Alpirsbach Vertriebspartnerschaft bis 2025 verlängert

Seit 2008 läuft die Vertriebskooperation für die Gastronomie in Baden-Württemberg. Bereits zum 1. Juli vergangenen Jahres war die Zusammenarbeit auch auf den Handel im Südwesten ausgeweitet worden. Seitdem vermarket Alpirsbacher die Sinalco- und Aquintéll-Markenprodukte im Lebensmittel- und Getränkefachhandel in ihrem Vertriebsgebiet. "Durch die Kooperation der zwei starken Marken von privaten Unternehmen können wir uns sehr gut im Markt gegen die internationalen Konzerne behaupten und gemeinsam weiter in die Zukunft planen", sagt Geschäftsführer Markus Schlör von der Alpirsbacher Klosterbrauerei über die Zusammenarbeit mit Sinalco. Alpirsbacher habe mit diesem Schritt sein Volumen an alkoholfreien Getränken in den zehn Jahren verzehntfacht.

Auch die Deutsche Sinalco zieht eine positive Bilanz der Vertriebskooperation. "Dank der Alpirsbacher Klosterbrauerei konnte die Präsenz unseres Markenklassikers Sinalco im Ländle kontinuierlich und nachhaltig verbessert werden", begrüßte Sinalco-Geschäftsführer Heino Hövelmann schon vor einiger Zeit die Zusammenarbeit. Seit der Alpirsbacher Gastronomie-Außendienst die komplette Produktpalette der Sinalco-Erfrischungsgetränke in das Produkt-Portfolio aufgenommen habe, seien zahlreiche Neukunden für Sinalco gewonnen worden und der Gastronomieabsatz Jahr für Jahr gestiegen.

Auch Brauereiinhaber Carl Glauner freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Sinalco: "Mit der Kooperation im Handel und der damit verbundenen Betreuung der Kunden durch unseren Außendienst ergibt sich für alle eine weitere Vertiefung der Beziehungen", sagte der geschäftsführende Gesellschafter.