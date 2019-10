Alpirsbach Verkehrsunfall auf L 422 endet tödlich

Laut ersten Informationen der Polizei ist es gegen 18.30 Uhr auf Höhe der Firma Mafac zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Transporter gekommen. Der Pkw ist aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort mit einem Lieferwagen zusammengestoßen.

Der 30-jährige Fahrer des in Rottweil zugelassenen Autos wurde so schwer verletzt, dass jede Hilfe zu spät kam. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.