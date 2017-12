Alpirsbach Vergessenes Kind der Reformation

In Deutschland gebe es heute etwa 5000 freikirchliche Gemeinden mit verschiedensten Namen wie etwa Baptisten oder Freie evangelische Gemeinde. Außenstehende seien deshalb oft verwirrt. Heute werden die Gemeinden unter dem Begriff "evangelische Freikirchen" zusammengefasst. "Evangelisch", weil sie auf der Grundlage der Reformation stehen und allein Jesus Christus verkünden. Dadurch, so Alius, würden die evangelischen Freikirchen sich von Sekten unterscheiden, die irgendwelche Sonderlehren vertreten, eine Art "Jesus und…". Eine Zuhörerin meinte, dass sie "nun einiges besser versteht, was sich hinter den evangelischen Freikirchen verbirgt". Die Freie Christliche Gemeinde Alpirsbach entstand aus einem Jugendkreis der Landeskirche in Peterzell, der sich nach anfänglicher Neuorientierung als freie Gemeinde in Alpirsbach etabliert hat.

Gemeinsame Grundlage

Auch die Mitarbeit in der evangelischen Allianz in Alpirsbach wertet der Referent als ein Zeichen dieser gemeinsamen protestantischen Grundlage, die im Januar wieder in der Allianzgebetswoche ihren Ausdruck finde.