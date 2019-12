Alpirsbach Trauer um Busunternehmer Hermann Wolpert

Beständig erweiterte Hermann Wolpert das Unternehmen. 1985 zog die Firma von der Stadtmitte in den Vorderen Aischbach, wo auch ein firmeneigener Betriebshof gebaut wurde. Heute gehören zum Unternehmen 20 festangestellte Mitarbeiter, 18 Omnibusse und sieben kleinere Fahrzeuge. Im vergangenen Jahr hatte Hermann Wolpert die Firma an seinen Sohn Jürgen übergeben, arbeitete aber bis zuletzt im Betrieb mit.

Seit dem Jahr 2001 war Hermann Wolpert Gesellschafter der POG, der Privaten Omnibusunternehmer GmbH, zu der sich verschiedene Busunternehmen zusammengeschlossen haben. Dort hat er sich gemeinsam mit Kollegen auch für den Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs eingesetzt.

Zudem engagierte sich der rührige Unternehmer in verschiedenen Vereinen und für Kinder und Jugendliche. So war er neben der Mitgliedschaft in weiteren Vereinen zehn Jahre Vorsitzender des Radsportvereins Alpirsbach-Rötenbach und spielte lange Zeit Handball beim TV Alpirsbach. Auch das Skifahren gehörte zu seinen Hobbys.

Auch für die Jugend engagiert

Für die Sicherheit von Kindern hat er sich ebenfalls stark gemacht – bei der Ausbildung von Jungen und Mädchen als Schulwegbegleiter. Zudem war er im Alpirsbacher Jugendzentrum eine Zeit lang als ehrenamtlicher Betreuer aktiv.

An der Seite seiner Frau Melanie trauern seine vier Kinder – ein Sohn und drei Töchter – sowie sechs Enkel um Hermann Wolpert.

Die Trauerfeier findet am Samstag, 21. Dezember, ab 11 Uhr in der Klosterkirche Alpirsbach statt.