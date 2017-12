Alpirsbach Traditionelle und moderne Lieder

Eröffnet wurde es mit "Préambule" und dem originellen Lied "Ubi sund gaudia", von Philip Hayes. An "Gaudia" und an den Sonntag "Gaudete" knüpfte Diakon Georg Lorleberg in seiner Begrüßung an. Niemand, so hob er hervor, könne Freude befehlen, "aber wir können Freude bereiten". Weihnachtslieder könnten eine leise Freude schenken, die die Herzen emporhebt.

Ein abwechslungsreiches Programm an traditionellen und modernen Liedern folgte, aus katholischem und evangelischem Brauchtum.

Am Ende des Konzerts wurde es mit dem Karibik-Volkslied "The Virgin Mary had a Baby Boy" richtig schwungvoll.