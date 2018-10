Alpirsbach Touren als gemeinsames Erlebnis

Die Radler aus Dornhan und Loßburg kamen bereits gegen Mittag am Zielort an. Alpirsbachs Bürgermeister Michael Pfaff stieß gegen 13.10 Uhr zu den Radlern dazu – mit Anzug und Krawatte, da er in Fluorn-Winzeln einen offiziellen Termin hatte.

Dort waren der Kreisverkehr und die neu gestaltete Ortsdurchfahrt mit Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer eingeweiht worden. Da im kommenden Jahr der Ausbau der Ortsdurchfahrt in Peterzell ansteht, soll auch die Straße zwischen diesen beiden Gemeinden mit ausgebaut werden.

Bürgermeister Markus Huber hob die Bedeutung der Radtouren für die Kontakte zwischen den Nachbargemeinden hervor. "Wichtig sind das gemeinsame Erlebnis und die zwischenmenschlichen Kontakte, die dabei entstehen", betonte er. Im kommenden Jahr wird am 19. Mai in Leinstetten in die Saison gestartet.

Tolle Aussichten entschädigen für Kühle am Morgen

Eine Teilnehmerin aus Alpirsbach, Sonja Fuchs, zeigte sich, wie viele andere Teilnehmer auch, begeistert von dieser Veranstaltung. "Zwar war es beim Start noch sehr frisch, um die sechs Grad, dafür wurden wir durch die tollen Aussichten und die herbstlich gefärbten Blätter bei strahlendem Sonnenschein entschädigt" schwärmte sie.