Alpirsbach. Die Alpirsbacher Mittwochswanderer fahren am 17. Oktober mit dem Zug nach Oberhamersbach. Treffpunkt ist um 8.40 Uhr am Bahnhof in Alpirsbach. Start des etwa 15 Kilometer langen Rundwegs ist am Bahnhof Oberhamersbach-Riersbach. Die Strecke führt über das "Brunnenhisli" zum ersten Höhepunkt des Wegs, einem Baumstamm, in den Sitzmöglichkeiten eingearbeitet wurden. Der nächste Abschnitt führt auf den Langenberg. Bevor der Weg in den Wald führt, genießt die Gruppe bei einer Rast den Fernblick am "Schmusehisli". Von dort ist es nicht mehr weit zur Kreuzsattelhütte, dem höchsten Punkt des Wegs. Im Harkhof ist dann eine Einkehr vorgesehen. Von dort führt der Weg bergab in Richtung Riersbach. Die Wanderung ist mittelschwer, es sind etwa 500 Höhenmeter und einige steile Abstiege zu überwinden. Wanderstöcke und Rucksackvesper werden empfohlen. Für Rückfragen steht Ingrid Kilguss, Telefon 07444/ 91 64 64, zur Verfügung.