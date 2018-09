Alpirsbach. Die Alpirsbacher Mittwochswanderer fahren am 19. September mit dem Bus nach Menzenschwand. Treffpunkt ist um 7.45 Uhr beim Haus des Gastes in Alpirsbach. Anmeldungen sind bis Montag, 17. September, um 19 Uhr bei Margot Eisele, Telefon 07444/32 61, möglich. Die Wanderstrecke führt von Hinterdorf Menzenschwand auf einem schmalen und bisweilen felsigen Weg, stetig ansteigend durch das Krunkelbachtal mit dem Herzogenhorn im Hintergrund. Der Weg führt vorbei an einigen Attraktionen wie "Flößers Rast", "Wälders Schneck" und einem Kohlenmeiler und dann durch die Menzenschwander Kluse, eine Kombination von End- und Grundmoränen, die während der Eiszeit vom Feldberggletscher geschaffen wurden. Nach gut der Hälfte der Strecke wird der Menzenschwander Wasserfall erreicht. Der Weg führt durch eine ausgedehnte Weidelandschaft zurück zum Ausgangspunkt. Die etwa zwölf Kilometer lange Wegstrecke ist mittelschwer. Gutes Schuhwerk und Trittsicherheit werden vorausgesetzt. Eine Einkehr ist am Schluss der Wanderung vorgesehen.