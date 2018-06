Alpirsbach Tödlicher Unfall bei Junggesellenabschied: Noch immer viele Fragen offen

Ein 67-jähriger Autofahrer hatte in der Nacht auf Sonntag gegen 1.30 Uhr auf der Ortsdurchfahrt zwei Männer mit seinem Fahrzeug erfasst. Der 34-jährige Bräutigam erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen, sein 22-jähriger Trauzeuge wurde mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in eine Spezialklinik geflogen. Immerhin: Der junge Mann befindet sich inzwischen "auf dem Weg der Besserung", wie von Polizeisprecher Thomas Kalmbach vom Polizeipräsidium Tuttlingen zu erfahren war.

Neun Männer hatten zuvor den Junggesellenabschied des 34-Jährigen gefeiert. Alle kamen aus unterschiedlichen Landkreisen, der Getötete stammte laut Polizei "aus dem östlichen Teil der Metropolregion Stuttgart". Drei der Feiernden hatten die Gruppe vorzeitig verlassen, so dass zum Unfallzeitpunkt sechs Personen unterwegs waren. Alle waren alkoholisiert.

Die Männer befanden sich auf dem Rückweg in ihr Hotel in Rötenbach, als der Unfall passierte. Aufschlüsse über den genauen Hergang soll das Gutachten liefern. So soll dieses unter anderem klären, ob die beiden Männer abrupt auf die Straße traten oder ob sie sich bereits darauf befanden und von Weitem zu erkennen waren.