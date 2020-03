Alpirsbach Tiertötungen: Peta setzt Belohnung aus

Zusammenhang mit Fall in Fluorn-Winzeln?

Die Behörde prüft, ob ein Tatzusammenhang mit der Tierquälerei in Fluorn-Winzeln besteht. Hier hatte ein Unbekannter Ende Februar ein junges Rind so schwer mit einer Hiebwaffe verletzt, dass es getötet werden musste. Um die Fälle aufzuklären, setzt Peta nun eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise, die den oder die Tierquäler überführen, aus, heißt es in der Pressemitteilung von Peta weiter.