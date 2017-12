Alpirsbach Tiefer Blick in die Geschichte des Alpirsbacher Klosters

Dort kam er auch mit der Reformationsbewegung des Schweizer Theologen Ulrich Zwingli in Kontakt. In seiner Verteidigungsschrift "Wahrhafte Verantwortung" schildert er die Ereignisse in Alpirsbach und seine eigene theologische Sichtweise. Darin wird deutlich, dass Blarer nicht nur den Thesen Luthers folgt, sondern auch von den Gedanken Zwinglis beeinflusst war. Als Herzog Ulrich die Reformation einführte, berief er 1534 Ambrosius Blarer zum Reformator damit er den süddeutschen Raum reformieren konnte.

Als aber Herzog Ulrich von Württemberg 1536 nur noch die lutherische Lehre zuließ, entließ er Blarer. Dieser ging nach Konstanz und in die Schweiz als Reformator. Er hinterließ ein reiches Erbe an Schriften und Kirchenliedern, die auch heute gesungen werden. Der Ambrosius-Blarer-Platz und die Ambrosius-Blarer-Kirche in Rötenbach erinnern an den großen Reformator aus Alpirsbach. Nach Blarers Flucht erlebte das Kloster eine wechselhafte Geschichte. Damals gehörten zum Klosterbesitz 300 Ortschaften mit 800 Untertanen. Am Palmsonntag 1525 begann der Bauernkrieg, der auch durch die Schriften Martin Luthers beflügelt worden war. Damals kamen einige Bauern aus den Gemeinden Reutin, Peterzell, Höhenweiler und Römlinsdorf und bekundeten, dass sie den Zehnten, also die reguläre Abgabe, nicht hat mehr zahlen würden. Auf dem Vogelsberg versammelte sich eine Vielzahl von Bauern die in der Folge auch das Kloster plünderten. Im Oktober 1535 schickte Herzog Ulrich 120 Soldaten, die das Alpirsbacher Kloster besetzten und alle Wertgegenstände und das Archiv nach Stuttgart transportierten. Am 15 November 1535 traten fast alle Mönche aus dem klösterlichen Stand aus.

Mit dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 wandelte Herzog Christoph von Württemberg die Klöster in Klosterschulen um. Während in Maulbronn und Bebenhausen die höheren Klosterschulen beheimatet waren, war es in Alpirsbach die niedere Schule. Dort wurden Jungen im Alter von zehn Jahren für zwei bis drei Jahre unterrichtet und gingen danach an die höheren Schulen bis zum Studium. 1595 wurde die Klosterschule aus Kostengründen geschlossen. Während des 30-jährigen Krieges gab es um 1630 noch für 18 Jahre eine kurze Episode mit katholischen Mönchen in den drei Klöstern. Die Vorträge wurden mit vielen Fotos von Dokumenten, Zeichnungen und Bildern auch optische anschaulich untermalt.

In der Fragerunde gab es noch viele weitere interessante Informationen.