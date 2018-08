Alpirsbach. Der Tennisclub Alpirsbach lädt Mitglieder und Interessierte zur Saisonabschlussfeier am Samstag, 8. September, ein. Der Verein beendet die Saison so, wie er sie begonnen hat – mit einem Schleifchenturnier. Dabei werden unter allen Teilnehmern bunt gemischte Doppel- Partien ausgelost. Der Spieler mit den meisten gewonnenen Partien ist Tagessieger und erhält einen Preis. Nach dem Turnier wird in gemütlicher Runde gegrillt. Auch die Bar im Clubhaus ist geöffnet. Die Teilnehmer treffen sich um 14.30 Uhr, das Turnier startet um 15 Uhr und dauert etwa bis 18 Uhr. Grillgut ist mitzubringen.