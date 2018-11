Alpirsbach Stimmungsvolles Ambiente

Eine Klosterbesichtigung und ein Besuch des Brauereimuseums mit Führung sowie Vorführungen in der Glasbläserei und in der Schauconfiserie werden an Vortag des ersten Advents ebenfalls geboten. Um 18 Uhr beschert der Nikolaus die Kinder. Auch ein Kinderkarussell steht im Marktbereich. Die Mitglieder des HGV Alpirsbach nehmen im November an der Weihnachtsaktion teil, bei der man bei einem Einkauf Wertebons erhalten kann, die auf dem Weihnachtsmarkt oder in den offenen Ladengeschäften am 1. Dezember eingelöst werden können.